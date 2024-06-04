謝龍介：我和王義川爆一樣的料卻被罰60萬

藍委謝龍介接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）民進黨政策會執行長王義川日前在三立新聞台爆料，透過手機基地台的數據分析參與抗爭群眾的背景引發爭議，但NCC主委陳耀祥昨天說，每個名嘴的行事風格予以尊重。中國國民黨“立委”謝龍介今天受訪時表示，他過去在中天新聞台爆一樣的料，但中天卻被NCC罰60萬，完全是雙標。



謝龍介說，陳耀祥快離職了，他不會跟陳計較，只能寄望賴清德必須要捍衛言論的百分之百自由，但能做到將這些電信業者的極機密個資、信息統合，除了政府機器外，沒有其他人可介入，所以王義川不可能憑自己力量掌控這些資訊，因此“敬告清德兄，要戒之慎之”。



王義川日前在政論節目上表示，他們可以用手機訊號的定位去分析出在“立法院”外頭的群眾年齡，跟民眾黨519活動在民進黨樓下那些“小草”的基地台訊號比起來是不同人，與之前太陽花群眾有沒有重復等。



謝龍介今天在“立法院”受訪時質疑，這就奇怪了，他之前接獲看不下去的“深喉嚨”爆料，並在中天節目上引述質疑民進黨動用電信基地台，結果NCC追殺他與中天，還以新聞未查證為由，罰款中天60萬元，但換成王義川在三立講同樣的事，陳耀祥就換了一張慈眉善目的臉，說這是個人風格？中天電視要罰錢，三立電視就沒事？



謝龍介強調，陳耀祥任期快要屆滿下課，也不想再對他多費唇舌，但監控人民，是不是警總復辟，民進黨要對全台百姓交代，開罰雙標，綠能你不能，民眾看在眼裡，幹譙在心裡，最終也都會迴向給賴清德，他希望賴能戒之慎之。