綠營鋪天蓋地文宣戰怎應對？柯志恩：大課題

中國國民黨不分區“立委”、高雄市黨部主委柯志恩，回到高雄就勤跑基層，行程滿檔。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月4日電（記者 蔣繼平）朝野近期針對法案攻防，民進黨打出高規格“文宣戰”，主導輿論攻勢。中國國民黨不分區“立委”、高雄市黨部主委柯志恩接受中評社訪問表示，對手政黨透過外包才有辦法做到，短期可能獲益，但長期未必如意，仍要獲得主流民意認同才行。藍營也在接受事實並調整腳步，現有各個委員開始經營自媒體，文宣上未來提早宣傳、更早回擊，都是很大的課題，但會努力來做。



柯志恩，美國南加州大學教育心理學博士。現任國民黨不分區“立委”、國民黨高雄市黨部主委、國民黨智庫“國家政策研究基金會”執行長。柯志恩2022年參選高雄市長敗給尋求連任的民進黨陳其邁，目前持續經營備戰2026。



這次“國會”改革相關法案三讀通過，朝野攻防4天4夜，前後歷經兩週時間，對於輿論方面國民黨智庫有何觀察？



柯志恩表示，智庫輿論觀察較片段性，不過確實“國會”改革受到多數民意支持，但認同度方面，國民黨第一時間沒有辦法在民進黨謠言散布前立即做反制，所以在政黨好感度上面降了一些，加上綠營號召群眾運動會讓社會情緒高漲，但影響不是那麼大，這都是短期效應影響，真的要看出對政黨支持度，要等這一波過去後長期觀察會比較準確。



根據《台灣民意基金會》近期民調顯示“國會”改革超過半數以上支持度，《美麗島電子報》則提到藍、白兩黨好感度下降，綠則有拉回支持度。