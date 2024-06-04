趁院會空檔　韓國瑜力挺台東觀光與產業行銷

韓國瑜和黃建賓及台東業者們合影。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立委”黃建賓今天在“立法院”康園餐廳前廣場，舉行“台東青.慢實力”產業行銷記者會，希望向全台推廣台東縣內青年業者及青農的優質農特產品，並特別介紹台東夏雪芒果及即將登場的熱氣球嘉年華。



活動不僅吸引“立法院長”韓國瑜特地利用院會休息時間前來捧場，力挺台東觀光和農特產銷售，副院長江啟臣和藍綠白“立委”也都到場品嘗台東特色產品，江還喝了原住民特產的50%水果酒，大呼好喝，但也擔心“這會不會醉啊？”引來現場一片笑聲。



黃建賓表示，這次除了推廣台東的優秀青年產業及農產品，更是要喚起全台人民對台東觀光的嚮往，積極整合、創新的旅遊元素，為大家呈現更新、更美、更好玩的台東。希望藉由今天的活動提前為台東的觀光好好預熱，進一步促進台東縣的觀光經濟。



而其中，台東夏雪芒果以其獨特的口感和香氣深受消費者喜愛，活動現場也特別設置了夏雪芒果的展示攤位，韓國瑜和江啟臣分別都停下來和現場的大芒果以及夏雪芒果口味的米果合照。台東縣府也將加強夏雪芒果的行銷力度，透過多元渠道加強與品牌的聯名合作，提升夏雪芒果的知名度和市場佔有率。



另外備受矚目的熱氣球嘉年華將於下月盛大開幕，黃建賓說，這一年度盛事不僅是台東的重要觀光活動，更是展示當地文化和自然風光的重要平台，台東縣政府將透過光雕音樂會、無人機秀和在地文化市集等一系列活動，同時，配合“中央”旅遊補助，讓民眾暑期出遊優惠更多，吸引更多家庭和年輕人來台東感受這片土地的魅力。