ECFA生變　杜震華：台沒傳產擴大貧富差

中國文化大學全球商務學位學程兼任副教授杜震華接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月5日電（記者 張穎齊）大陸將於6月15日起對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，迄今公告中止項目達146項，占整體早收清單產品項目28%。中國文化大學全球商務學位學程兼任副教授杜震華接受中評社專訪表示，台灣傳統產業將瀕臨消失，大量人力將流向服務業，並衝擊薪資結構，貧富差距將愈來愈大，衍生出的社會問題也會愈來愈糟糕。



杜震華，美國約翰霍普浦金斯大學經濟學博士，歷任商業發展研究院商業政策所特聘研究員兼所長、“經濟部”顧問、台灣經濟研究院顧問、NCC通訊傳播委員會委員、外貿協會董事、“國大代表”、“中央研究院”經濟研究所副研究員、台灣大學“國家發展研究所”副教授。



杜震華表示，此次第二波中斷的ECFA項目，衝擊石化、機械機組、紡織、高級自行車、汽車零組件等，這些傳統產業相對弱化，而政府也不重視，政府目前只重視半導體、科技產業等，讓傳產雪上加霜。依據4月最進出口數據，政府稱半導體、晶片產業大量成長30、40%，傳產卻幾乎沒有恢復超過10%的，從去年就非常慘澹，完全沒恢復、持續在谷底，這是非常嚴重的問題。



杜震華說，傳產原本在ECFA早收清單免關稅情形下，好的東西有留在台灣，但如今要交關稅了，勢必沒辦法與周邊東南亞、日韓等國競爭，舉例過去台灣的機具價格相對便宜，但如今日幣貶值、免關稅，日本機具的金額與台灣已差不多。



杜震華說，即便中國與日本沒有自由貿易協定，但在RCEP區域全面經濟夥伴協定中，東協10國、東北亞中日韓、紐澳等國都在內，在這框架下是有自由貿易協定，免關稅。而台灣此次ECFA被取消134個項目，使關稅率平均達5至10%，影響甚大，讓台灣僅存的傳產加速外流，為了求生可能移到東南亞或大陸，本來就很弱的傳產將瀕臨消失，這將是“國安”問題，不只是產業問題而已。