杜震華語中評：經濟完全毀壞 台獨利益何在

中國文化大學全球商務學位學程兼任副教授杜震華接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月5日電（記者 張穎齊）賴清德520就職演說提出兩岸“互不隸屬”引發台海動盪。中國文化大學全球商務學位學程兼任副教授杜震華接受中評社專訪表示，民進黨完全依賴美國，讓台灣成美國的棋子，若中美關係愈來愈惡劣，台灣可能就會烏克蘭化，而賴清德若真要“台獨”，要設想如建立在一堆瓦礫、焦土上，實質利益在哪？仍該與大陸好好對談。



杜震華，美國約翰霍普浦金斯大學經濟學博士，歷任商業發展研究院商業政策所特聘研究員兼所長、“經濟部”顧問、台灣經濟研究院顧問、NCC通訊傳播委員會委員、外貿協會董事、“國大代表”、“中央研究院”經濟研究所副研究員、台灣大學“國家發展研究所”副教授。



杜震華表示，兩岸關係取決於中美關係，若中美舒緩，美國就不會希望台灣惹事，從“國防部長”顧立雄透露說“國防”必須要考慮台美關係，還要想“AIT美國在台協會會不會打電話來？”就能知道美國私下對台灣干預非常深。



杜震華指出，雖說蔣介石時期，台灣防務也是靠美國，美國更曾要蔣介石放棄金門、馬祖，但蔣介石並沒完全聽美國的話，以致美國一度想讓孫立人將軍取代蔣介石，不過也沒成。可如今民進黨是完全讓台灣被美國操控，想要依賴美國，更不惜與大陸打一仗，因此才有所謂黑熊學院、培訓學生等。

