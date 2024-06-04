台積電股東會　董座魏哲家：目前無競爭對手

台積電今日在新竹國賓飯店舉辦股東會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月4日電（記者 盧誠輝）台積電今日在新竹國賓飯店召開股東會，改選董事，現任董事長劉德音最後一次主持股東會致詞時特別感謝股東的大力支持，讓股價表現相對強勢。新任董事長魏哲家則預估，今年整體半導體市場年增約10%，晶圓製造產業可望成長10%到20%，全年營收預計成長20%至25%。他也信心十足地說，台積電目前沒有競爭對手。



新竹國賓飯店外一早就有許多台積電股東排隊進入會場，現場保全戒備森嚴，股東會採邀請制，未獲邀請的媒體與股東都不得進入會場，劉德音在上午約8點40分抵達國賓飯店，心情看起來不錯，會後他將離開以工作30年的台積電，正式退休。



劉德音致詞時表示，近期台積電股價強勁，感謝各位股東的支持，今年是公司大成長的一年，AI伺服器帶動先進半導體需求，正是公司的強項，對未來幾年成長相當有信心。他強調，台積電是半導體產業界公認技術領先的公司，但台積電不會以此滿足，反而會加速研發投入，持續開發未來，並致力於各方面的發展，除追求技術領先與客戶信任外，也會履行對環境社會責任及對公司治理，其中不變的目標就是持續為股東創造價值。



魏哲家則指出，預期2024年整體半導體市場年增約10%，晶圓製造產業也可望成長10%到20%，而台積電因受益於技術領先與廣泛客戶群等優勢，今年業績將逐季成長，台積電全年營收預計成長20%至25%。



魏哲家在股東會後接受媒體聯訪，展現十足信心，表示台積電目前沒有競爭對手。他強調，誠信正直、對客戶尊重與支持是台積電一貫的價值，客戶成功才有生意，未來台積電的接班計劃首要條件便是貫徹台積電的理念，他將會挑選好的人才、並建立內部良好制度，讓員工在公司和他自己都能持續追求成長。