中評獨家：台積電董座劉德音退休高管歡送

劉德音會後和台積電資深主管合影留念。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月4日電（記者 盧誠輝）台積電今日在新竹國賓飯店召開股東會，董事長劉德音在股東會最末特別感謝經營團隊，表示過去6年能領導他們是他個人的榮幸，會後劉德音被中評社獨家捕捉到溫馨畫面，有6名台積電資深主管不捨列隊歡送劉德音，原本已上車離開的劉德音，特別繞回飯店門口，下車和老戰友一一握手道別，最後並合影留念，場面溫馨。



新竹國賓飯店外一早就有許多台積電股東排隊進入會場，股東會現場也擠滿媒體與股東，因為這是劉德音最後一次主持台積電股東會，還有股東當場發言感謝台積電讓他從每股不到新台幣180元，一路漲到今天的839元。



劉德音則在股東會最後感性地表示，他要感謝台積電的經營團隊，並給予他們最高的敬意，這些主要的人都坐在第一排，他相信未來台積電的經營團隊一定可以帶領公司走向更高的層次，過去6年他能帶領經營團隊，是他個人的榮幸。



劉德音講完話後隨即帶著一抹微笑瀟灑離場，劉德音下樓離去時被中評社獨家捕捉到溫馨畫面，原本已經上車離開的劉德音，被助理追上前去表示有幾位資深主管想親自向他道別，特別請司機繞了一圈回到飯店門口，下車和包括台積電人力資源資深副總經理何麗梅等6名主管一一握手道別，最後眾人還合影留念，場面溫馨。