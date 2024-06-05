中評關注：韓國瑜手腕高明　黨魁選舉要看他

“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北6月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜原本已經是黨內巨星，近期又因聲量高漲，黨內地位獲得確立。明年國民黨主席改選，韓的態度將左右選舉結果，誰能得到其支持，勝選機率將大增。



韓國瑜2020敗選，接著高雄市長職務又遭到罷免，原本漸漸淡出政壇，2024迎來政治生涯轉折，名列國民黨不分區“立委”榜首，最後更順利登上“院長”寶座。政治重開機後，不僅位置更高，權力也更大，不負政治奇才的美名。



從最近“立法院”議事發展來看，韓國瑜在黨內話語權越來越高，漸漸成為最有實質影響力的人。



傅崐萁原本力推“花東三法”，要求興建環島高鐵、花東快速道路以及6號高速公路東延花蓮，遭到綠營砲轟是錢坑，可能排擠到其他預算，不少藍委也從選區感受到壓力，難以全力替傅背書。



國民黨2024選舉過後，睽違8年重回“立院”最大黨，傅崐萁當上握有實權的總召後，他想要做事的意圖也很明顯，但就像這次花東三法，整體推動過程過於強勢，更明確表達本會期內要過關，但對內、對外溝通明顯不足。



但在韓國瑜宴請藍委，釋出暫緩推動衝突性法案的立場後，傅崐萁的態度出現轉變，對外已不再強調本會期要闖關，並且開始加強與藍委之間的溝通。也就是說，在韓出手後，成功避免花東三法的爭議繼續上升。

