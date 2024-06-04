台積電魏哲家：不希望有戰爭　擴產以台優先

台積電新任董事長魏哲家今日出席台積電董事會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月4日電（記者 盧誠輝）台積電今日在新竹國賓飯店召開股東會，新任董事長魏哲家會後與媒體交流時表示，他不希望看到戰爭，台積電擴產會以台灣優先，最先進製程一定會從台灣開始，先在台灣站穩腳步才往外擴散。



針對有小股東擔心美國大選結果會影響美國建廠，前董座劉德音則表示，在美建置晶圓廠是美國兩黨的共識，因此他不認為會有變化。



魏哲家今日在台積電股東會後和媒體進行交流會，有外媒提問，若兩岸發生衝突，台積電客戶是否會要求產能外移到別國生產？魏哲家坦承，公司內部確實有討論過這件事情，但若要將產線全部移出台灣，那是不可能的事，因台積電在台灣產能高達8到9成，不可能全部移走。



魏哲家強調，兩岸關係的不穩定，確實是供應鏈的疑慮，他希望不要有戰爭，因為一旦發生戰爭，不是衹有半導體產業要憂慮，還有很多事情都要擔心，他希望世界與兩岸領導人要有智慧因應，不要讓戰爭發生。



另外，也有媒體詢問台積電在美國、日本和德國擴產的狀況？魏哲家指出，台積電擴產會以台灣優先，最先進製程一定會從台灣開始，美國雖然也有規劃2奈米製程，但會先在台灣站穩腳步，技術才往外擴散。



魏哲家強調，台積電共7.9萬人，包括在大陸約有3千多人、日本近千人、美國華盛頓州近千人和亞歷桑那州近2千人，所以台灣員工有7萬多人，還是大多數，未來台積電將持續擴充產能，永遠都會缺人才，而人才培養不足才是台積電憂慮的問題。



魏哲家指出，去年台積電主要成就包括：



一，晶圓出貨量達1200萬片12吋晶圓約當量。



二，先進製程技術的銷售金額占整體晶圓銷售金額的58%，高於前一年度的53%。



三，提供288種不同製程技術，為528個客戶生產1萬1895種不同產品。



四，台積電占全球不含記憶體半導體（也就是邏輯半導體製造）產值的28%。