馬祖東湧燈塔120周年慶祝活動　7/1登場

東引島燈塔。（馬祖風景區管理處提供） 中評社馬祖6月4日電／光緒30年落成的東引島燈塔至今已120年，台灣的“交通部”航港局今天舉行“閃耀雙甲子.東引展風華”東引島燈塔120週年慶祝活動記者會，主場將於7月1日在東引島登場，傍晚在東湧燈塔舉行120周年點燈儀式，忠誠門舉辦燈塔之夜音樂會。大提琴家張正傑參與演出。



東湧燈塔在光緒28年開始籌建，完成於光緒30年，同年5月18日落成啟用。它是中國近代洋式燈塔之一，也是中國海關的海務工作進入全盛時期，由海關總稅務司赫德於晚年所監造的燈塔之一，由總營造司哈爾定負責建造。新科技和燃油的特色，使它成為中國沿海第一座採用白熾紗罩燈頭的燈塔。



航港局長葉協隆表示，東湧燈塔除作為東引島的精神指標，與當地居民有著深厚且緊密的聯繫。120年來，燈塔守護著北疆，也承載人們對於歷史記憶和傳統情感的連結。此次活動盼以東湧燈塔為核心，結合東引鄉歷史人文及觀光資源，與各主辦單位為鄉里帶來豐富的觀光人潮，並創造多樣豐富且長期的觀光綜效。



航港局介紹，東引島燈塔位在馬祖列島極東之地，又稱東湧燈塔，也有北疆燈塔稱號，於1904年完工，是距離台灣本島最遠的燈塔。東引島燈塔為18世紀英國式建築，塔身為圓形磚造，扇形地基由花崗石板鋪成，粗壯圓柱式塔身由紅磚砌成，並漆成白色，目前每年約有3萬人次造訪。



航港局指出，東引島燈塔鄰近海域布滿險岩暗礁，1958年因軍事理由暫停使用，1989年又恢復發光。



根據“觀光署”馬祖風景區管理處的說明，東引島燈塔聳立於懸崖峭壁上，面向東海，白色外形和崖下湛藍海水相互輝映，格外引人入勝，1988年“文建會”評定為“國家”三級古蹟，並於2016年升格為“國定”古蹟，是台閩地區位置最北的一座古蹟。



航港局表示，東引島燈塔120週年慶祝活動主場，將於7月1日在東引島舉辦，東引遊客中心有手作工作坊、忠誠門有市集展售，當天傍晚於燈塔舉辦點燈儀式，之後在忠誠門舉辦燈塔之夜音樂會，邀請張正傑等人演出。