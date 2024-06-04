鴻海攜手輝達建置先進算力中心　落腳高雄

民進黨高雄市長陳其邁受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月4日電（記者 蔣繼平）鴻海4日宣布攜手輝達（Nvidia）在高雄建置先進算力中心。民進黨高雄市長陳其邁4日受訪表示，歡迎並樂見先進算力中心在高雄落地，同時也正在積極爭取輝達未來要設立的AI設計中心在高雄。陳其邁說，未來是生成式AI的算力時代，台灣未來5到10年在全球產業競爭，高雄也要占有一席之地。



鴻海4日在台北電腦展（Computex2024）宣布，將攜手輝達在台灣高雄軟體園區建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆中央處理器（CPU），預計2026年完工。



另外，輝達創辦人暨執行長黃仁勳3日透露輝達未來5年內將會在台灣設立一個非常大的AI設計中心，預期將僱用至少1000名工程師，引起熱議。



陳其邁下午在高雄市政府四維行政中心接受媒體聯訪時表示，未來是生成式AI的算力時代，GPU、人工智慧運用都需要算力，因此輝達會再加大規模，這幾天市府將密集來鴻海討論，希望先進算力中心順利落地。陳其邁也提到同時也積極爭取輝達在高雄設立AI設計中心。



媒體追問輝達將於未來5年內打造的AI設計中心，外傳台北、台南、高雄都在搶，高雄的優勢與機會？