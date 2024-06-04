原住民禁伐補償提高　高金哽咽謝藍白支持

原住民保留地禁伐補償條例草案通過，無黨籍委員高金素梅感謝藍白的支持。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）“立法院”院會今天原排定第三案審查“原住民保留地禁伐補償條例草案”，該案由無黨籍原住民“立委”高金素梅力推，但遭民進黨阻擋，“立法院”民進黨團總召柯建銘拒絕在協商上簽字，由“院長”韓國瑜於中午再度召集朝野協商破裂後裁示送院會表決。



最終在中國國民黨團和民眾黨團支持，加上民進黨兩位原民“立委”陳瑩和伍麗華的贊成下，該案以60票過半贊成通過，讓主推此案的高金素梅發言時，哽咽感謝藍白支持以及陳、伍兩人和原住民族站在一起。



現行禁伐補償為每年每公頃新台幣3萬元，自2017年上路至今，多名原民“立委”認為此金額無法衡平物價與原住民生計，高金素梅、國民黨“立委”鄭天財主張明年起提高至5萬元；國民黨“立委”盧縣一、民進黨“立委”陳瑩和伍麗華則喊至6萬元。最終通過的版本為提高至6萬元。



高金素梅在該案三讀通過後哽咽發言表示，她要感謝藍白的支持，原住民要的是公平正義，“立法院”三讀通過法案，“行政院”就必須依法行政，依法編列預算，遺憾民進黨團在協商沒有簽字，還說違反“憲法”，用這種表決的方式來拖延通過，她感到非常遺憾。



高金素梅也批評，原住民的禁伐補償真的花政府太多錢嗎？去年總共只補償了21.6億元，今天表決通過的每公頃提升為6萬元，也不過43.2億元，看一下投資光電的雲豹幫集團，2016年資本額才10萬元，2024年市值已經超過百億了。而原住民幫全台灣守護環境，守護空氣品質，一年一公頃才補助6萬，對比民進黨政府護航能源集團破壞環境，禁伐補償真的花太多錢了嗎？