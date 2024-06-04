黃仁勳：大陸市場非常重要　繼續為他們服務

英偉達（NVIDIA）執行長黃仁勳，近期在台灣掀起旋風熱潮，4日出席全球記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月4日電（記者 張穎齊）英偉達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）近期在台灣掀起旋風熱潮，黃仁勳4日出席全球記者會前，被問及對中國大陸以及在台灣投資的看法？黃仁勳受訪表示，中國大陸的市場對他來說非常重要，但因有出口管制，必須遵守，其實在那範圍（指大陸市場）內，也有很多、很棒的合作夥伴，認識20多年了，將繼續為他們服務。



有“AI教父”之稱的黃仁勳近期宣布將在台灣投資，並大啖台北夜市小吃，親民作風，掀起各界熱烈關注。黃仁勳今日上午在南港展覽館參加台北國際電腦展（2024 COMPUTEX TAIPEI），下午前往漢來大飯店出席全球記者會。



黃仁勳會前接受媒體聯訪，媒體詢問，如何看中國大陸的市場？黃仁勳僅說，中國大陸的市場對他來說非常重要，但因有出口管制，必須遵守，其實在那範圍（指大陸市場）內，也有很多、很棒的合作夥伴，認識20多年了，將繼續為他們服務。



媒體還問，賴清德今日上午參加台北國際電腦展致詞說感謝黃仁勳，也呼籲投資台灣，那投資的機會在哪？黃仁勳說，台灣已經有很多設計、製造廠商，英偉達擁有人工智慧，台灣是可發展基礎設施的領域，而台灣也已非常成功了，過去一年，台灣科技非常顯著，未來幾年成長很多，必須投資台灣，建造人工超級電腦，這非常重要，台北、台南和高雄都是英偉達在台灣潛在的研發中心投資地點。



黃仁勳也提到，他出生60年來，令人難以置信的是發明了AI人工智慧，加速英偉達的運算，人類不必計算、編寫程式，由人工智慧幫忙。他認為電腦不僅是儲存檔案、執行程序，還是個能理解你的電腦，這令人興奮，從未見過。



黃仁勳直言，AI對台灣來說是很好機會，台灣有很多很棒的公司，台積電、富士康等都是英偉達合作夥伴，都是了不起的公司，台灣可創造新的AI基礎設施。



黃仁勳也談到，英偉達有人工智慧、為超級電腦製造晶片，並與客戶分享，把它整合到資料中心，英偉達是非常不同的公司，因此一個新的研發中心相當重要。



黃仁勳強調，英偉達已有數百人在台灣，接下來5年至少再雇用1000名系統工程師，來設計軟體工程，台灣AI方面知識也非常好，他正在尋找一塊土地，建立資料中心公司，並且有一台灣AI超級電腦，稱為“台北一號”，支援台灣AI研究，台灣是世界上重要的地方，他很高興。