中評鏡頭：桃園新屋　兩岸神農大帝宮廟交流

山西炎帝陵高舉“中華始祖神農炎帝”大旗進場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月5日電（記者 盧誠輝）山西高平神農炎帝祖廟4日到桃園市新屋區的長祥宮進行宮廟交流，同樣供奉五穀神農大帝的長祥宮特別安排電音三太子與客家“公揹婆”，隨著電音搖擺熱鬧迎接，形成有趣的兩岸文化交流。



山西高平市炎帝陵是兩岸信奉五穀神農的祖廟，過去台灣不少廟宇都前往山西祖廟進香，暌違8年後，這次由山西高平文化研究會長米東明與山西政協主席郜紅寧率領63人來台參訪，進行兩岸宮廟交流，5月31日參訪團捧五穀神農神尊抵台，前三天在新北與台北，參與新北市三重先嗇宮神農文化祭，駐駕先嗇宮，昨日是來台的第4天，在先嗇宮董事長李乾龍的陪同下，南下到桃園市新屋區的長祥宮交流，桃園市民政局長劉思遠與長祥宮主委廖忠雄等人出面接待，後續將南下往苗栗、台中、嘉義絮絮巡境賜福行程。



新屋長祥宮為迎接山西炎帝陵祖廟來訪，號召新屋區超過300名鄉親列隊接駕，站在路口兩側等待兩岸宮廟交流盛會，長祥宮也特別安排電音三太子當前導，接著是大陸山西宮廟代表，穿著漢服，高舉“中華始祖神農炎帝”大旗進場，在高平八音會陪同下，沿途鑼鼓吹打護送進場，新屋當地也安排客家傳統文化的“公揹婆”來接駕，一群人在路口隨著電音不斷舞動身體，充滿歡樂，對照山西八音會整齊吹打隊伍，除了宮廟交流也有文化交流。

