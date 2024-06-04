觀光對等？連江議長張永江：大陸來1億人呢

連江縣議長張永江。（中評社 資料照） 中評社台北6月4日電／“行政院”日前宣布6月重啟赴大陸觀光禁團令，但觀光業者已招攬的團，仍可出團，福州赴馬祖踩線團延至端午後。連江縣議長張永江今天出席台“交通部”航港局記者會時受訪表示，涉及政治問題不便評論，但“中央”常說要對等，難道大陸來1億人，台灣也要去1億人？盼政治別扯上觀光，讓民間有錢賺，當地觀光旅宿業者也很期待陸客來玩。



張永江表示，很多事涉及政治問題他不便評論，不過“中央”常常講說要對等，“只要他1億人來台灣，那你叫台灣去那邊1億人，你有這個人嗎？”他強調，不應把政治扯上觀光，要讓民間有錢賺，雖馬祖陸客數量不多，但像金門就確實很慘。



張永江說，盼兩岸之間先以文化、觀光做交流，像他近年去了大陸20幾次，對方的教育文化及環境衛生，都有被台灣影響而變好，所以仍盼不要扯上政治問題，讓兩岸人民有錢賺這樣最好。



張永江提到，疫情前大陸到馬祖旅遊的旅客不多，不到一成，疫情後看到馬祖觀光，不少導遊、遊覽車業者進駐，馬祖目前的民宿住宿容量可住3千到4千人，目前住房率僅在7成多左右，台灣旅客到馬祖觀光客沒有像前幾年那麼爆滿，業者期待陸客能來，能填補2成多的空缺。



張永江表示，往返台北-馬祖的南北之星單趟可載300多人，未來還希望能推動2、3千噸的大船，現在床位和座位單趟可載600多人，未來大船也可供1千多人住宿。