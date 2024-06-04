朝野有共識　通過村里長加發年終7.5萬元

韓國瑜宣布三讀通過《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）“立法院”會今日下午在藍綠白朝野都有共識下，三讀通過《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案，增訂發給村里長春節慰勞金新台幣7.5萬元。



另外，三讀條文同時調高縣市議員助理補助費總額，“直轄市”議員助理補助費從24萬元增至32萬元、縣市議員由8萬增至16萬元，相關調升預計明年元旦起施行。



根據《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》三讀條文，增訂發給全台村（里）長“春節慰勞金”，以5萬元為基準、計算1.5個月發給，即為7萬5千元。



為了健全議員聘用助理制度，三讀條文也明訂，這次修正包括“直轄市”議員、縣（市）議員助理補助費，總額分別從每月原來24萬元增加至32萬元、8萬元增至16萬元，並再外加助理補助費總額20%補助議員支應助理加班費、資遣費等費用。



同時，三讀條文要求議會應建立內部控制制度，避免詐領費用發生。又為增加議員聘用助理彈性及兼顧議員問政品質，聘用助理人數修正為“直轄市”議員至少6人、縣(市)議員至少2人，並放寬議員可聘日薪制助理，但每月總支出不得超過助理補助費總額的4分之1。