黃仁勳記者會吃三明治　有問必答超親切

黃仁勳邊吃三明治，邊開記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月4日電（記者 張穎齊）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期在台灣掀起旋風熱潮，黃仁勳4日出席在台北舉辦的全球記者會，與海內外媒體熱情互動，不時展現幽默。黃仁勳不計形象，一到記者會上就大啖午餐三明治、喝冰咖啡，並舉起運算的機具，非常親切且有問必答，大受眾人歡迎。



有“AI教父”之稱的黃仁勳近期宣布將在台灣投資，並大啖台北夜市小吃，親民作風，掀起各界熱烈關注。黃仁勳今日上午在南港展覽館參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），替供應鏈夥伴雲達、緯穎、技嘉、鴻佰、同德等攤位展台，後續又擔任聯發科執行長蔡力行專題演講的神秘嘉賓。下午才前往漢來大飯店出席輝達的全球記者會。



黃仁勳下午3點半步入記者會現場，主動和大家熱情打招呼，因為忙了一整天都還沒吃午餐，他一來就端著盤子，大啖火雞三明治。由於黃仁勳注重健康、控制熱量，他飲食不加高熱量的美乃滋，還特地說“你們不介意吧？我一整天沒吃了”、“好乾、沒有美乃滋”！展現幽默、自在一面，接著又喝起冰咖啡。還童趣地轉椅子，邊聽媒體提問。



上百名海內外媒體爭先恐後舉手提問，黃仁勳請大家慢慢來，一個個都會回答。黃仁勳一路回答媒體近90分鐘，幾乎問到飽，並一一與各國媒體用當地的語言打招呼、寒暄，過程中也偶有冒出普通話及閩南語，引發媒體哈哈大笑。而黃仁勳主要大談輝達在AI人工智慧方面成效、過去投資、發跡及未來展望。



不過，許多媒體都關心輝達投資台灣將面臨的地緣政治關係問題。黃仁勳不斷強調台灣是很好的AI人工智慧投資地方，避免回答過於敏感的中、美之間議題。