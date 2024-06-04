台軍調整油料彈藥戰備存量　滿足戰時所需

台“防長”顧立雄。（中評社 資料照) 中評社台北6月4日電／台“國防部長”顧立雄6日將到“立法院外交及國防委員會”中進行首度“業務報告”，對於當前的重要“國防”施政計劃，軍方在報告書中提及作戰韌性重要性，並表示，已完成糧秣、油料及彈藥等補給品戰備存量調整，同時採購戰機於戰時全妥善所需零附件，可滿足所需。



台“國防部長”顧立雄6日將首度赴“立法院外交及國防委員會”業務報告，並備質詢。書面報告書今天已送抵各“立法委員”辦公室，並區分為11章節，概略說明“漢光演習”、“實戰化訓練”、“一年期義務役”、“提升作戰韌性”、“全民防衛動員”、“加強後備戰力”、“建構不對稱戰力”、“台美軍事合作”及“推動‘國防’自主”等業務。



在提升作戰韌性部分，報告書指出，為即時掌握全軍部隊後勤現況、裝備妥善及維保進度，持續強化用兵後勤資訊系統，執行“建立後勤支援區、前支點及補給點管制”等功能研改及建構裝備維保跨軍種交修支援機制，可有效提升後勤支援效率。



報告書說明，為強化戰鬥持續力，已完成糧秣、油料及彈藥等補給品戰備存量調整，可滿足戰時所需；同時持續編列預算採購四型機戰時全妥善所需零附件，確保“國軍”整體戰力；另整合作戰區內所有建置輸具，結合各部隊戰術位置，執行補給品前推屯儲等整備作業，以降低戰損及縮短整補時效。



報告強調，指管通情系統為戰時敵首要摧毀目標，為支援聯戰指管機制持恆運作，“國軍”持續提升指管通資韌性、精進雷達性能、研製通資電反制裝備，亦積極統整民間通信資源與衛星能量，並運用“國軍”行動指管系統，建立多重指管備援手段。

