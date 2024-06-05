高少凡：美企圖推台上火線削弱中國形勢凶險

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中6月5日電（記者 方敬為）針對賴清德520就職提出“兩岸互不隸屬”的說法，東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，根據美國在台協會（AIT）主席羅森伯格在賴當選後訪台等脈絡來看，他認為美國默許賴發表“兩國論”，此舉形同攤牌，目的有二，一是維繫霸權，設法推台灣上火線削弱中國；二是拜登爭取連任的手段，台海情勢恐怕越趨凶險。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



賴清德520就職談話被解讀是“新兩國論”，引起中國大陸強烈不滿，隨後展開為期2日的“聯合利劍”環台軍演，導致台海情勢緊張。由於普遍認為，台灣領導人就職談話內容會先經美國同意，是否代表美方默許賴清德改變一中政策，引發討論。



高少凡說，他個人傾向於美國對賴520談話內容是“刻意放手”，可以觀察到，AIT理事主席羅森伯格自今年初以來，多次訪台，賴清德當選後，今年3月也來跟蔡英文、賴清德打過照面，感受得出，羅森伯格對台灣政權交接相當謹慎，別忘了，羅森伯格是可以直通美國國務院的AIT理事主席，因為她是國務卿布林肯的人馬，因此從脈絡來看，可相信賴的就職談話是經過美國確認。



高少凡提到，值得注意的是，美中在台灣大選前夕，去年11月份才在舊金山舉辦峰會，當時看似達到共管風險的共識，如今卻打破了舊金山峰會所創造的中美默契。



他認為，美國此舉形同攤牌，態度轉變有幾個原因，首先是今年5月份的俄羅斯總統普京訪華，從普京訪問中國後的對外談話中，可以感受到中國與俄羅斯的關係更進一步，儘管雙方不結盟，但合作關係不言而喻，普京在離開中國之前對媒體吹風更提到“多極世界正在形成”，相關說法讓美國感到壓力。