高少凡：國際因應美大選變局開始經營中國

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中6月5日電（記者 方敬為）中日韓峰會睽違4年半，上個月在韓國舉行，東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，日、韓顯然明白經營對中關係的重要性，除了地緣及經貿因素外，也是對美國年底總統大選可能的變局未雨綢繆，不只是東亞國家，包括歐洲、中東地區也在著手因應，從此也間接顯示出中美之間的穩定程度。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



中日韓峰會於5月26、27日上午在韓國首爾登場，三方領袖發表聯合聲明，同意加速自由貿易協定（FTA）談判，重申朝鮮無核化的共同立場，強調將持續深化合作、維護地區和平繁榮，主要聚焦在經貿合作議題。



針對中日韓峰會效應，高少凡表示，韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄兩者的民調都很低。尹錫悅所屬執政黨前陣子在期中選舉上慘遭滑鐵盧，面臨朝小野大的局面；岸田也因為民調低迷，先前傳出有意提前辦理國會改選。顯示出日、韓最近在外交事務上的布局，雖然在戰略安全上靠攏美國，取得一些進展，卻似乎未能反映在內部支持度上，這也讓日、韓需要考慮經營對中關係，尤其是經貿層面的合作，可能較有助提振民調表現。



高少凡提到，日本、韓國在地緣上畢竟靠近中國，在戰略安全上傾向美國，某方面對區域的穩定反而有負面影響，例如在台灣議題表態與美國站隊，就可能引起中方的反制，日韓也明白必須在經貿上生存，所以採取經濟與安全分開的策略處理對美及對中關係，也因此睽違4年半，再次召開中日韓峰會。



高少凡認為，中國當然也願意暫時採取兩者分離的方式與日、韓互動，只是終究還是要回到總體政治，畢竟政經不分家，只是要看未來的發展趨勢。日本、韓國這次與中國除了在經貿議題上，某些政治與戰略安全議題也有聯合聲明，其實，也就代表日韓正在對美國年底總統大選可能的變局未雨綢繆。