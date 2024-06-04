藍提案譴責綠委郭國文　韓國瑜宣布協商

韓國瑜宣布綠委郭國文送紀律委員會案，進行協商。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）民進黨“立委”郭國文上月17日“立法院”審查“國會”改革法案時，為杯葛院會進行，搶走“立法院”秘書長周萬來手中的議事本，導致現年72歲的周跌倒受傷。中國國民黨“立法院”黨團今天院會上提案，要將郭國文送紀律委員會並將此案逕付二讀，民進黨團則提議交付黨團協商。國民黨“立法院長”韓國瑜最終宣布此案進行協商，由國民黨團召集。



該案由藍委翁曉玲等35人提案指出，有鑑於郭國文搶奪周萬來議事本等物品，並拉扯其衣物、眼鏡，險些將之推倒在地，致周萬來受傷驚恐。因此提案將郭國文移送紀律委員會，處以最嚴厲處罰，以維護本院議事紀律與人員安全。



提案指出，此舉不僅違反“立法委員”行為法第七條第一項第五款，“立法委員”應秉持理性問政，共同維護議場秩序，不得有暴力之肢體動作之規定，更有違反刑法第135條妨礙公務罪、第304條強制罪等罪之虞，應予以嚴正譴責。



翁曉玲今天在提案說明時強調，周萬來不是“立委”，是中立的議事人員，不該成為“立委”杯葛的對象和暴力的攻擊。而郭國文為了杯葛法案，對70多歲長者做人身攻擊，“立委”的言論免責權不該是毫無限制，因此提出譴責案。