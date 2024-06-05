藍委黃建賓：台東鳳梨釋迦98%銷陸憂受阻

藍委黃建賓接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月5日電（記者 張嘉文）賴清德就職演說提出“新兩國論”，引發台海動盪。中國國民黨台東“立委”黃建賓接受中評社訪問時提到，台東的鳳梨釋迦有98%銷往大陸，一年大約有10幾億元的新台幣，兩岸關係陷入比過去年八年更緊張的階段，農民都擔心接下來大陸市場會再度受阻。



黃建賓強調，追求和平是大家一致的目標，因此希望“賴政府”不要因為政治議題而影響到農民生計。他也提到，如果官方管道真行不通，在野“立委”和縣市長都願意扮演角色，至少希望在農業或經貿這一塊不會受到阻礙。



2005年中國大陸商務部開放的對象中，台東鳳梨釋迦是15種零關稅水果之一。由於鳳梨釋迦果肉香甜、口感Q軟，加上在冬季盛產，是大陸北方水果淡季，受到大陸市場歡迎，出口總產值往上攀升，鳳梨釋迦也成為台東在稻米之外的最重要農產，2021年輸陸產值達到最高峰近新台幣15億元。



但大陸以檢出粉介殼蟲等有害生物為由，自2021年9月20日起暫停輸入台灣釋迦，為推動鳳梨釋迦全面重啟銷陸，去年10月國民黨台東縣長饒慶鈴和農民代表赴北京與大陸國台辦主任宋濤舉行會見，後續大陸也宣布重新進口台東鳳梨釋迦。



面對賴清德上任後兩岸陷入更緊張局勢，經貿上已宣布將對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，是否擔心農產品接下來也面臨壓力的問題。

