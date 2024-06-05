陸配彭佑紅：兩岸人民多交流　減少扭曲誤解

退休來台定居的陸配彭佑紅。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月5日電（記者 盧誠輝）退休來台定居的陸配彭佑紅接受中評社訪問表示，針對過去台灣部分媒體宣稱“大陸人民吃不起茶葉蛋”等虛假資訊，讓她相當無言，他強調大陸近20年來的飛躍成長，已超乎想像，台灣不能再像井底之蛙，以管窺天對大陸有錯誤認識。所以說到底，兩岸人民還是應該多交流，就能減少不必要的扭曲與誤解。



彭佑紅，江西人，山西省鷹潭市職業技術學院畢業，後在深圳的巨福五金塑料有限公司擔任副理長達25年，18歲那年和同樣在深圳擔任台幹的丈夫相識相戀，兩人婚後育有一雙兒女，她和丈夫在2023年已退休來台定居。



彭佑紅指出，大陸現在已完全不是20年前的樣子，也不像部分台灣媒體錯誤報導的那般不堪。她認為，台灣在民進黨執政後，一再的醜化大陸，實在非常不應該。她強調，大陸在近20幾年已飛躍成長，大陸的發展在各方面都已變得非常強大，不然美國現在也不會這麼針對與害怕大陸。



她認為，很多從未去過大陸的台灣青年，很容易因此就被台灣部分媒體所誤導，所以她在退休來台定居後，積極加入各式社團當義工，跟台灣青年頻繁接觸交流，增進彼此瞭解並減少誤解，未來她希望台灣青年有機會就應該多到大陸去走走，看看大陸現在的進步與發展。



彭佑紅表示，她婚後經常往返兩岸，所以對台灣一點也不陌生，兒女在大陸高中畢業後也都選擇到台灣讀大學，但來台定居近一年來，讓她最大的感觸是“不進步就是退步”，尤其是現在很多年輕陸配都覺得台灣給他們的印象是“老、破、小”。

