曾淳良語中評：美國對台灣的支持並非無上限

輔仁大學日本暨東亞研究中心研究員曾淳良。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月5日電（記者 鄭羿菲）中美國防部長時隔18個月，日前於新加坡香格里拉對話場邊會晤。輔仁大學日本暨東亞研究中心研究員曾淳良接受中評社訪問表示，中美高層頻繁會晤不代表中美關係趨向穩定，而是凸顯中美要共同管控風險，避免爆發兩國戰爭，即便中國大陸在台海議題上措辭強硬，但“鬥而不破”仍是中美兩大國戰略競爭的重中之重。



曾淳良說，“台灣牌”仍會是美國抗中、遏中的重要手段，在中美台三角關係中，台灣在民進黨政府執政下已失去“主動權”，現僅存中美、美台兩條線。而台海和平穩定是美國的持久利益，為維繫台海和平，美國可能會接受中美共管台海的權宜作為。



第21屆香格里拉對話論壇5月31日至6月2日在新加坡舉行。中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在香格里拉場邊會談70分鐘，這也是時隔18個月中美防長面對面交談。



曾淳良為中國人民大學國際關係學院博士，曾任國民黨智庫“國家政策研究基金會”顧問、海峽交流基金會綜合服務處處長、東京大學總合文化研究科客座研究員，現為輔仁大學日本暨東亞研究中心研究員、助理教授。



曾淳良接受中評社訪問表示，中美防長時隔18個月會面，凸顯中美兩軍都有共同管控風險，避免爆發兩國戰爭的意願，畢竟中美若爆發衝突，戰場不會僅止於亞洲戰場，現在還未結束的俄烏戰爭，恐將因中俄緊密連結而擴大到北大西洋公約組織介入，屆時歐洲戰場也會捲入，最終很可能將擴散為世界大戰，這是中美都有意願要避免的。

