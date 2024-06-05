中評關注：屏東議長周典論遭押半年再掀攻防

屏東縣議長周典論。（中評社 資料照） 中評社屏東6月5日電（記者 蔣繼平）國民黨屏東縣議長周典論因涉入為鴻海創辦人郭台銘連署賄選案遭押半年，藍營9位正副議長籲司法放人，訴諸媒體掀一波政治角力。分析背後原因錯綜複雜，有突顯綠營介入司法的負面觀感，也有地方勢力按耐不住的壓力，正值大選後新舊勢力交接，關鍵人物在牢裡，群龍無首，就怕真有意想不到的化學變化。



屏東縣議長周典論因涉入鴻海創辦人郭台銘參選連署賄選案，自去年12月26日遭法院裁定收押禁見，至今已有5個多月，禁止接見、通信。全台正副議長聯誼會會長、新北議長蔣根煌3日邀集9位縣市國民黨籍正副議長簽署連署書，要求盡快讓周典論交保。



此案再受到關注，主要因屏東地院上月28日審理周典論連署行賄案，檢察官偵訊稱“涉及政治”、“上面都同意的話，我們再放”等語，引起熱議。蔣根煌不僅在記者會上認為羈押太久，更質疑是上面要辦，政治力介入。



而此案為何會在被用來大做文章，分析背後原因可能有三。其一，由於大環境剛歷經“國會”改革法案三讀通過一波攻防，但民進黨透過群眾運動操弄輿論，國民黨文宣戰反應速度、能量實在跟不上，因此另闢戰場反刺一槍，擴大民進黨政治力介入的負面觀感。



另外，偵查中羈押最多4個月，一審觸犯十年以下有期徒刑，院方延押期限最多9個月，確實也非無限期。訴諸媒體爭取“加速”審判的訴求。



其三，周典論在屏東縣是重要的政治人物，縱橫各方派系人馬之間，才能在綠營大票倉且綠營長期執政下的屏東縣擔任過4屆議長，肯定具有影響力。但2024大選前夕，也就是去年12月25日被抓後，可說帶來關鍵的重擊，產生化學變化。