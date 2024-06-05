黃仁勳一句話　桃竹苗首長搶爭輝達設廠

為了輝達執行長黃仁勳一句話，桃竹竹苗4縣市長全都動起來。（中評社 資料照） 中評社新竹6月5日電（記者 盧誠輝）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日在台一言一行都成為熱議的話題。黃仁勳3日晚間表示輝達繼在台北市內湖區設立人工智慧創新研發中心後，將再覓地加碼設置第二座至少雇用1000名工程師的AI研發總部。對此，包括中國國民黨桃園市長張善政、國民黨新竹縣長楊文科、台灣民眾黨新竹市長高虹安和無黨籍苗栗縣長鍾東錦等桃竹竹苗4縣市首長，昨晚都不約而同搶先表態，各提優勢，希望能全力爭取輝達到自家縣市設廠。



桃園市長張善政昨天傍晚5時許，透過桃園市政府新聞處發布新聞稿表示，桃園有五大優勢是輝達評估進駐的首選，包括AI生態系完整、交通便利、土地面積足夠、專業人才匯聚與輝達亞太物流中心進駐遠雄自貿港等，桃市府將組專案團隊提供輝達所需的一切支援，全力爭取輝達在桃園投資。



張善政指出，自從他上任桃園市長以來，持續與輝達公司保持良好互動關係。2023年年8月更親自率市府團隊拜會輝達美國總部，輝達也已於2023年底進駐遠雄自貿港打造亞太物流中心，落地台灣深化半導體AI生態系發展，所以桃園將會是輝達的最佳選擇。



新竹縣長楊文科則搶先在昨天傍晚4時許就透過臉書表示，“輝達來台設廠 首選就在新竹縣！”新竹縣政府則透露輝達已找人主動聯繫縣府，希望將AI研發總部落腳新竹縣，似乎勝券在握。



楊文科認為，站在AI發展的浪頭上，新竹縣以AI智慧園區的發展經驗，成功帶動新竹科學園區走出園區、走進地方。他要對輝達進駐竹縣表示熱烈歡迎，也邀請黃仁勳有時間能來新竹走走，蒞臨新竹縣參訪，他會用最道地的客家美食來歡迎。