五角大廈設對台祕密小組　郭正亮曝目的

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北6月5日電／《美國國防新聞周刊》（Defense News）近日報導，五角大廈特地為台灣設置一個“對台高級整合小組”（SIG-T），將“加速交付武器”給台灣。而美國聯邦眾議院撥款委員會4日也討論一項預算法案，包括提供台灣5億美元（約台幣161億元）外國軍事融資等內容。對此，前“立委”郭正亮4日在政論節目分析，該秘密小組如果是針對我們軍購的190億美元的欠貨，那也要不到，因為是產能來不及的問題，比如66架F-16V的問題，成立秘密小組也沒用。他認為，這個小組應該是處理對台融資的項目居多。



郭正亮4日在政論節目《盧秀芳辣晚報》中表示，美國有決定要給台灣一些軍事融資，融資通常都是給庫存的軍品，很多人都說這裡面有國會議員的零用錢，因為那是美國指定的，美國決定給你什麼就收什麼，因為那是庫存的，所以它的造價事實上都比較便宜，但他是用市價給你，所以會有很多議員有興趣。



郭正亮更說，據他瞭解，很多議員如果可以參一腳，可能可以再分，每個人都拿到相當的部分。不過郭正亮表示，坦白講我們也不需要，我們不是沒有錢，因為自己買的可以自己選，但融資就是對方指定，就是要把台灣當彈藥庫，要把它塞給你。這形同“圍台封鎖”之後，美方沒有辦法介入、出兵，就先把該給你的都給你，有些還是借錢給你，就是你先買。