嚴德發：強化台美退伍軍人交流　增設榮光會

“退輔會”主委嚴德發受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）“退輔會”主委嚴德發今天到“立法院”進行業務報告。媒體詢問關於台美之間退將交流，他表示，關於台美交流，“退輔會”在美國有一個聯絡組，主要任務是與美國三大退協保持聯繫與互動，也增加台美相關退伍軍人情誼。另外有18個榮光會，榮光會在全美都有，未來希望擴張據點，做好退伍交流以及對榮民照顧。



榮光聯誼會，簡稱榮光會，是台灣退伍軍人在美設立的組織。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“退輔會”主委嚴德發進行業務報告。



嚴德發在業務報告也提到，關於深化國際退協互動，拓展退輔機制交流，會配合整體外交政策派員常駐華府，專職對美退伍軍人事務外，也積極推動華僑聯繫、官方互訪等，協調德州軍人公墓設立台灣海外訓練殉職將士紀念碑，並以巨幅“中華民國”“國旗”參與華府美國國殤日遊行。



他也說，另因應地緣政治變化，友台大幅增長，今年新增出訪英國、愛爾蘭、捷克等與台灣具相同民主價值之歐洲國家，強化與民間退伍軍人組織聯繫，除有效照顧海外榮民、精進退輔措施外，並有利建構榮僑國民外交，拓展台灣國際能見度。未來將持續出席美國三大退協年會，強化情誼聯繫、深化退輔機制交流。