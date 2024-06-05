台美“國防”產業論壇　美退將出席明開幕式

美國前太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德。（中評社 資料照） 中評社台北6月5日電／由27家美國“國防”承包商組成的代表團今天抵台，6日將出席“台美‘國防’產業論壇”。據瞭解，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond）、前美國太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德（Steven Rudder）將出席開幕式，前“國防部”副部長、中國國民黨“立委”陳永康則會發表專題演講。



台灣“國防”產業發展協會主辦的“台美‘國防’產業論壇”明天在台北國際會議中心舉行，不對外公開。這次有近30家美商派代表來台，總計40人，本地廠商報名約80人，連同受邀的學者專家，總計參與者約140人。



“國防”產業論壇始於2018年，由台灣相關業者籌組的台灣“國防”產業發展協會與美台商會合作，每年上半年在台灣舉行論壇，下半年在美國舉行美台“國防”工業會議。今年適逢台灣新政府上任，美方廠商參與數比往年多，除了傳統武器大廠，製作無人機、無人快艇等遙控載具的廠商也增加。



由27家美國“國防”承包商組成的代表團，5日已經抵達台灣，相較去年的25家規模稍為成長。訪台期間，除就無人機、軍工產業等能量與產官學研交換意見，將參訪中山科學研究院與漢翔公司，並拜會政府高層。



論壇共3大議程，第1議程主題為“國機國造”、“國艦國造”，由漢翔簡報“國機國造”與未來規劃”、中科院簡報“台灣關鍵技術合作發展”、台船簡報“國艦國造”與未來發展”。第2議程主題為“先進科技”，奧義智慧簡報“AI“國防”技術運用與未來發展”、“國防安全研究院”簡報“台美“國防”產業合作機會與挑戰”、龍德造船簡報“無人水面載具技術與發展”；第3議程主題為“無人機專題”，由無人機廠商經緯航天、中光電、雷虎科技作簡報。

