綠委盼輝達在高雄投資　郭智輝點頭未否認

郭智輝接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月5日電（記者 鄭羿菲）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期在台灣掀起一波AI風潮，黃也證實輝達未來5年將在台設立新的設計中心，已有9縣市積極爭取輝達落腳。出身業界的前崇越集團董事長、台“經濟部長”郭智輝5日面對媒體詢問新廠落址議題，2度強調，“經濟部”還沒與輝達討論，地方很重要，人才匯聚的地方也很重要，大概這是輝達選址的重要考量。



不過，當民進黨高雄第四選區“立委”林岱樺質詢時，分析高雄的優勢後，詢問郭智輝輝達新設計中心會落腳何處？郭智輝說，輝達會自己選擇，以剛才委員的指教，應該會選擇委員想要輝達去的地方。林岱樺說，這應該是非常有暗示性，也明示性的答案，我們期待輝達落在高雄投資。站在備詢台的郭智輝則微笑點頭，並未否認。



黃仁勳近期在台帶動一波AI風潮，AI概念股在3日包括AI晶片、伺服器、自動化工廠、機器人等族群受到激勵，加權指數大漲362.54點，成交值新台幣4333.2億元。黃仁勳也提及，在未來5年內，輝達將在台灣設立一個很大的設計中心，我們正在尋找一個很廣闊的地點，同時也強調將會雇用至少1000名工程師。



“立法院”經濟委員會5日邀請“經濟部長”郭智輝列席報告業務概況，並備質詢。