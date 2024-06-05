黃埔建軍百年校慶　嚴德發：赴陸不超過百人

“退輔會”主委嚴德發受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）6月16日是黃埔軍校建軍百年，大陸擴大舉辦慶祝活動。“退輔會”主委嚴德發接受綠委沈伯洋質詢時說，我們現在瞭解，赴陸參加活動不超過100人，相對我們鳳山黃埔軍校6月16日擴大辦理，從15日就有活動，這兩天活動會超過1萬人參加。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“退輔會”主委嚴德發進行業務報告。



黃埔軍校將在6月16日迎來100周年校慶，大陸方面也在陸續舉辦慶祝活動，有報導稱，陸方將邀請台灣的退伍軍人100團共約3千人，參訪廣東的黃埔軍校舊址。



媒體詢問有陸軍官校退伍軍人要去中國大陸參與相關活動，嚴德發說，去中國大陸參加黃埔建軍百年校慶，有36個退伍軍人社團與“退輔會”有關係，經過瞭解以私人為主，經過宣導去大陸那邊不多。



他也說，他們會宣導到中國大陸不要違反相關“國安法”條例，到我們正統陸軍官校鳳山的比較多。



嚴德發回應沈伯洋質詢說，今年是黃埔軍校建軍百年，“退輔會”主管機關36個社團，他們都在提醒，希望注意相關法律規定，不能從事違反“國家安全”的活動。



至於針對校友于北辰將軍(大陸網民戲稱為土房哥)迄未收到邀請卡。“退輔會”主委顏德發今天受訪表示，我們最近瞭解這個事情，邀請函主要是陸軍官校與校友總會承辦，相關單位考量規劃，不宜評論。