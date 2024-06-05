郭智輝：台灣非常安全　目前供電足夠

郭智輝接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月5日電（記者 鄭羿菲）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期在台灣掀起一波AI風潮，供電議題也成為焦點。出身業界的前崇越集團董事長、台“經濟部長”郭智輝5日表示，目前盤點供電是夠的，但2025年到2028年是整個AI蓬勃發展期，“經濟部”正與台電推論檢驗能供給多少電，若有不足，要趕快把電生出來。核電廠的議題，我們尊重社會各界的指教，也會參考建議。



媒體也問及，近期各大科技企業在談到投資計劃時，都表態並不擔心會受到戰爭影響，郭智輝笑說，這代表台灣是非常安全，沒有受地緣政治影響。



“立法院”經濟委員會5日邀請“經濟部長”郭智輝列席報告業務概況，並備質詢。



郭智輝會前接受媒體訪問表示，穩定供電是“經濟部”的第一要務，目前盤點看起來現在電應該是夠的，但未來2025年到2028年是整個AI蓬勃發展期，現在“經濟部”與台電正在推論可能用電需求會有多大，然後檢驗我們能夠供給多少電力，若有不足的話，要趕快的把電生出來，或需要蓋新的電廠，屆時可能就需要大家一起支持。



媒體追問有關核電廠延役的問題，郭智輝說，核電廠的部分，目前若相關法律沒有修過，現在我們也動彈不得。我們尊重社會各界的指教，也參考建議，作為“經濟部”未來施政的參考。