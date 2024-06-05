藍委轟邱泰源　台灣花數千萬8年未進WHA

邱泰源(左)出席社福衛環委員會，進行專題報告並備詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月4日電（記者 楊騰凱）台“衛福部長”邱泰源今日到“立法院”針對參與世界衛生大會（WHA）的檢討進行報告，遭到中國國民黨籍“立委”輪番砲轟。藍委蘇清泉批，馬政府時代台灣成功到WHA開會，當時名字用中華台北，回來就被罵台奸，結果現在你們又進不去。



藍委陳菁徽則說，編列幾千萬預算參與WHA，結果只會在社群發發稿，到場辦遊行，作法一成不變。



邱泰源今日赴“立法院”社會福利及衛生環境委員會針對“2024年參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望”進行專題報告，並備質詢。



第77屆WHA於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，台灣並未獲得邀請。



蘇清泉質詢時說，馬英九政府時代他也擔任“立委”，WHA他自己就去過三次，都是成功進去開會，當時我們“邦交國”22個，台灣還對22國衛生部長演講，但是這8年下來，我們有什麼表現？



蘇清泉指出，那時候我們參與的名字是用中華台北，雖然回來被罵台奸，包括當時的"衛生署長"邱文達、葉金川都被罵，可是現在又進不去，那你們做了什麼？



陳菁徽指出，過去檢討WHA預算時，很多“立委”都曾質疑我們只透過社群平台、臉書去投書發稿，我們就是辦遊行、擺攤，如此一成不變，預算編了幾千萬，也沒人監督曝光度到底多少。邱泰源曾說希望更有辦法加入世界衛生組織，要怎麼有創意？



邱泰源指出，大家都很認真在做一件事情，如果一直衹有80分，我們一定要有創意才能追求90分甚至是滿分。對於參與WHA，一定要用有創意的辦法，在策略上要有創新。



列席的台“外交部次長”陳立國則說，“我方”要以會員身份參與世界衛生大會有困難，目前希望爭取以觀察員身份參與。