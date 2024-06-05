驚！綠委曝陸演習期間無天然氣船在台卸貨

綠委林岱樺。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月5日電（記者 鄭羿菲）民進黨“立委”林岱樺5日爆料，中國5月23日、24日舉行環台軍演，連同25日，連續3天沒有任何1艘天然氣在台泊靠卸貨，因為採購模式跟貿易免責條款因素，導致外籍船長拒絕穿越演習範圍進港卸貨。她主張“台氣台運”，不過，由於質詢時間超過5分鐘，且事涉敏感，擔任主席的民進黨召委邱議瑩急著起身打斷喊話，請“經濟部長”郭智輝會後回應，郭智輝僅表達，我們考慮。



“立法院”經濟委員會5日邀請“經濟部長”郭智輝列席報告業務概況，並備質詢。



林岱樺質詢時問及，她一直主張天然氣得掌握在自己的運輸手中，目前台灣每年有400航次的液化天然氣載運船輸送天然氣到桃園永安、台中2個港口，平均每天1艘需靠港卸貨，但5月23日、24日解放軍環台軍演封鎖，包括演習結束後的25日，連續3天沒有任何1艘天然氣船在台泊靠卸貨，就是因為採購模式跟貿易免責條款因素，導致外籍船長拒絕穿越演習範圍進港卸貨。



林岱樺說，郭部長過去身為企業領導人，能允許工廠3天斷料危機嗎？台灣天然氣的備料才7天，軍演就有3天不進來，她要求得台氣台運，雖然中油擔心台電購買天然氣後，會與中油搶天然氣市場的生意，那就規定台電採購天然氣必須完全用在發電上。



此時，由於林岱樺質詢時間已超過5分鐘，擔任5日的經濟委員會主席的召委邱議瑩起身打斷喊話，能不能請郭智輝會後回應，因為已經超過5分鐘了，她還是要請“立委”精準掌握時間。



林岱樺的質詢非常敏感，郭智輝雖看似想回應，但礙於邱議瑩已起身打斷，郭智輝也只簡短回應，我們考慮。