榮家拆蔣介石銅像？嚴德發：現狀不能破壞

“退輔會”主委嚴德發。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）“退輔會”主委嚴德發今天首度到“立法院”進行業務報告，中國國民黨“立委”徐巧芯再度追問是否會拆除“退輔會”主管的蔣介石銅像問題。嚴德發表示，“我的答案很清楚，是現狀不能破壞。銅像、畫像都不能去破壞，不能去搬動”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“退輔會”主委嚴德發進行業務報告。



徐巧芯質詢提及，前主委馮世寬不管藍綠、黨派對他有很高評價，希望嚴德發可以這樣照顧榮民、榮家。曾經詢問有關於馮世寬離任前是否拆除“退輔會”蔣介石銅像問題，馮回應強硬反對。徐巧芯質詢，“你過去在蔡政府，現在‘賴政府’對於拆除蔣介石銅像看法”？



嚴德發說，週一去一趟台北榮家慰問，看到台北榮家養護建築物前面，有很大畫像，那是蔣介石與蔣宋美齡畫像照片。每天有榮民去擦亮去保養，這讓他感覺到，榮民前輩與蔣介石精神上不可分割，所以“我的答案很清楚，是現狀不能破壞，銅像、畫像都不能去破壞，不能去搬動”。



徐巧芯追問，前“行政院長”陳建仁說要推動軍中轉型小組，馮世寬與前“國防部長”邱國正有自己堅持，嚴有自己的堅持？



嚴德發回應說，最起碼榮民、榮家的部分，他不會動。