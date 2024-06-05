吳誠文稱AI人才缺　計劃每年培育4到5千人

吳誠文接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月5日電（記者 俞敦平）台“國科會主委”吳誠文5日在面對中國國民黨“立委”洪孟楷就AI產業的發展方向與台灣AI人才的培育現況及未來需求的質詢時。吳誠文表示，AI需求是無止盡，發展只受限於人類與地球資源，因此AI人才缺口永遠沒有辦法被滿足。對於吳誠文的回應，洪孟楷並不太滿意，他認為“國科會”仍需要提出更具體的目標和策略，並要求政府相關部門加強合作，提升人才培育效率，以確保台灣在全球AI競爭中保持優勢。



“國科會主委”吳誠文和“數發部”次長”葉寧5日應“立法院”教育與文化委員會邀請就“人工智慧（AI）推動現況與未來方向”進行專題報告，並備質詢。



洪孟楷首先提到，隨著AI技術在台灣迅速升溫，像輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台大發表演講，吸引了“經濟部長”郭智輝和“數發部長”黃彥男前往聆聽，但不知道為什麼吳誠文沒去。吳誠文表示，他因會議排滿未能出席，但有透過觀看影片瞭解相關內容。洪孟楷指出，目前AI產業對人才的需求迫切，尤其是電機系成為熱門科系，許多學生選擇放棄醫科轉讀電機科，反映出市場對AI人才的高度需求。



吳誠文回覆，AI產業對多元人才有著廣泛需求，核心在於發展AI的基本理論、演算法以及硬體架構。同時，各行各業在使用AI工具時，也需要熟悉如何應用，以提升效率和生產力。然而，他坦言，目前的AI人才供應仍不足，受限於教育資源和招生人數。