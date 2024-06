拜登稱不排除動武護台　黃國昌：應該要避戰

民眾黨“立委”黃國昌接受媒體採訪。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北6月5日電(記者 俞敦平)美國總統拜登(Joe Biden)近日接受《時代》雜誌專訪時表示,若中國試圖單方面改變現狀,美方不排除動用武力保護台灣,但也強調“這和派陸海空部隊(到台灣),有明顯區別”。對此,台灣民眾黨“立委”黃國昌今日受訪時表示,美國願意提供協助,台灣當然非常感謝。不過,黃國昌認為,最重要的是在戰爭發生前就採取智慧的避戰措施,讓大陸不敢輕舉妄動。



《時代》雜誌4日刊出美國總統拜登專訪全文,這場訪問是5月28日於白宮進行。時代雜誌提問,是否不排除在中國入侵台灣的情況下,部署美軍到台灣的可能性?拜登回應說:“不會排除動用美國武力”(Not ruling out using US military force.)。因此,美方正持續提供台灣自衛能力,並與區域盟邦協商。在此之前,拜登至少已4度表態願意動武保護台灣。



黃國昌對此表示,美國是台灣非常重要的盟友,在台灣面臨外力武力威脅時,美國願意提供協助,台灣當然非常感謝。台灣應該珍惜與美國的民主盟友關係,並感謝拜登明確表態願意為台灣的防衛扮演積極角色。



另外,針對最近在台北舉辦的COMPUTEX 2024展會,世界科技巨頭聚集一堂,並表示台灣是現在AI發展的中樞。黃國昌對此表示,AI產業的發展對全球科技、經濟乃至日常生活的影響是全面性的。台灣感謝先人多年的努力,使得台灣成為“科技大國”,台積電更是“國之重寶”。政府在高科技產業的發展上,應該更加努力提供這些產業所需的資源,包括基礎設施、水電及人才,以面對新一波AI發展的挑戰,並提升台灣在全球經濟市場中的競爭力。他強調,這是政府責無旁貸的責任。