拜登稱不排除動武護台　黃國昌：應該要避戰

民眾黨“立委”黃國昌接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月5日電（記者 俞敦平）美國總統拜登（Joe Biden）近日接受《時代》雜誌專訪時表示，若中國試圖單方面改變現狀，美方不排除動用武力保護台灣，但也強調“這和派陸海空部隊（到台灣），有明顯區別”。對此，台灣民眾黨“立委”黃國昌今日受訪時表示，美國願意提供協助，台灣當然非常感謝。不過，黃國昌認為，最重要的是在戰爭發生前就採取智慧的避戰措施，讓大陸不敢輕舉妄動。



《時代》雜誌4日刊出美國總統拜登專訪全文，這場訪問是5月28日於白宮進行。時代雜誌提問，是否不排除在中國入侵台灣的情況下，部署美軍到台灣的可能性？拜登回應說：“不會排除動用美國武力”（Not ruling out using US military force.）。因此，美方正持續提供台灣自衛能力，並與區域盟邦協商。在此之前，拜登至少已4度表態願意動武保護台灣。



黃國昌對此表示，美國是台灣非常重要的盟友，在台灣面臨外力武力威脅時，美國願意提供協助，台灣當然非常感謝。台灣應該珍惜與美國的民主盟友關係，並感謝拜登明確表態願意為台灣的防衛扮演積極角色。



另外，針對最近在台北舉辦的COMPUTEX 2024展會，世界科技巨頭聚集一堂，並表示台灣是現在AI發展的中樞。黃國昌對此表示，AI產業的發展對全球科技、經濟乃至日常生活的影響是全面性的。台灣感謝先人多年的努力，使得台灣成為“科技大國”，台積電更是“國之重寶”。政府在高科技產業的發展上，應該更加努力提供這些產業所需的資源，包括基礎設施、水電及人才，以面對新一波AI發展的挑戰，並提升台灣在全球經濟市場中的競爭力。他強調，這是政府責無旁貸的責任。