黨主席之爭韓侯盧被點名　朱立倫痛批造謠

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月5日電（記者 張嘉文）針對近日外傳中國國民黨內各方勢力爭奪明年的黨主席改選，國民黨主席朱立倫今天受訪時，痛批部分媒體與名嘴造謠生事，相關傳聞都是無風起浪、子虛烏有，並製造當事人的困擾。



朱立倫強調，這一屆主席任期到明年10月，等到明年此時再來討論，時間都綽綽有餘，但有些媒體、名嘴造謠，無風起浪，製造當事人的困擾，尤其現在“立法院”工作辛苦，謠言對黨籍的“立法院長”韓國瑜造成很大的困擾。



對於國民黨主席改選的議題，近來包括黨籍新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕，甚至韓國瑜都被點名已透過各種方式進行運作，引發討論。韓昨深夜則透過辦公室發出聲明強調，所有傳言都是子虛烏有。



朱立倫今天出席國民黨智庫“國政基金會”舉辦的“諾曼地登陸80周年省思“國家安全”記者會，他受訪時對此議題表示，此事除了對韓國瑜造成困擾外，不論侯友宜或盧秀燕，大家都在拼市政，媒體與名嘴製造謠言與困擾，就是想要造成國民黨內部的分爭對立，但相關傳聞都是子虛烏有、無風起浪，對社會絕非好事，他呼籲黨內團結努力，現階段就是把市政工作做好並通過民生法案。



至於有名嘴指稱朱立倫為了爭取連任黨魁，現階段只能隱忍國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁？