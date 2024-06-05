ECFA生變　郭智輝：助業者轉移市場

綠委陳亭妃問及，大陸中止ECFA中134項的關稅減讓，我們要怎麼應對？（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月5日電（記者 鄭羿菲）大陸將於6月15日中止台灣134項產品ECFA關稅減讓，對台灣傳統產業衝擊甚大。“經濟部長”郭智輝5日表示，盤點後，這134項產品僅佔台灣整體出口2%，並不大，受影響多是傳統產業，短期會給予稅金補貼，長期會幫助傳產提升競爭力，離開中國大陸市場。以機械業為例，可以到東南亞、印度，這絕對是大市場。



大陸將於6月15日起對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，迄今公告中止項目達146項，佔整體早收清單產品項目28%。



“立法院”經濟委員會5日邀請“經濟部長”郭智輝列席報告業務概況，並備質詢。



民進黨“立委”陳亭妃質詢時問及，中國大陸5月31日公告要中止ECFA中134項的關稅減讓，範圍有石化、塑膠、紡織、機械、鋼鐵金屬、運輸工具、重機電及電線電纜、電子資訊等，有很多都是台灣的傳統產業，衝擊我們準備好了嗎？要怎麼應對？



郭智輝回應，ECFA的問題不是第一次，之前都有所準備，盤點過後，這134項影響台灣整體的出口並不大，約佔2%，但受影響的多是傳統產業，我們會幫助傳產趕快轉移市場，脫離不是那麼安全、有風險的市場，“經濟部”的立場就是趕緊幫助他們提升競爭力、往外走離開中國大陸市場。



郭智輝說，我們已有一套辦法，在鼓勵業者出口部分稍微補助稅金，補貼等方式緩不濟急，應該提升業者競爭力，因為市場不會衹有中國大陸，任何商品都可以離開中國大陸找到市場，但要離開中國大陸市場，就必須得有能力建立第二市場。他會透過此次的AI風潮整頓，特別針對中小企業、傳產提升效率、節能減碳，提升競爭力，路才能走得更遠。