拜登武力護台說　藍委質疑美國會替台灣打仗

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月5日電（記者 俞敦平）美國總統拜登（Joe Biden）近日接受《時代》雜誌專訪時，表示當大陸試圖改變台海現狀時，不排除動用美國武力保護台灣。但也強調“這和派陸海空部隊（到台灣），有明顯區別”。對此，中國國民黨“立委”賴士葆認為，美國政客在選舉期間的言論多有選舉考量，而台灣不應成為大國之間的籌碼，成為戰場。



美國總統拜登在接受《時代》雜誌專訪時第五度重申，若中國試圖改變台灣現狀，美國不排除使用武力來保護台灣。拜登指出，這將視具體情況而定，並強調美國過去已與中方簽署協議，承諾不尋求“台灣獨立”，但如果中國企圖單方面改變現狀，美國也不會不保護台灣。他提到，美國將持續提供台灣自衛能力，並與區域盟邦協商。國民黨“立委”鄭正鈐也表達了相似的看法。他指出，美中角力對台灣並非好事，如何在兩國之間取得平衡是對執政智慧的重大考驗。



對此，國民黨“立委”賴士葆表示，應審慎看待美國的承諾。他指出，烏克蘭是要申請加入北約。而北約承諾保護其成員國，但在烏克蘭受到攻擊時，北約並未直接介入。因此，他質疑美國是否真的會替台灣打仗。他認為，美國政客在選舉期間的言論多有選舉考量，而台灣不應成為大國之間的籌碼，成為戰場。他強調，避免戰爭是最重要的。