郭智輝不支持補貼台電虧損　藍綠委都驚訝

郭智輝與幕僚交換訊息。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月5日電（記者 鄭羿菲）由於國際能源大漲，台電連年虧損，2023年就慘虧1985億元，預估累計虧損更高達約3820億元，近年已獲民進黨政府新台幣4000億元金援。企業界出身的新任“經濟部長”郭智輝5日表態，不支持這樣的補助方式，台電應該靠自己努力賺錢。中國國民黨“立委”楊瓊瓔追問，但蔡政府告訴大家，有政府不會倒。郭智輝當場回，沒有這回事。



這番話讓台下朝野“立委”都感到相當驚訝，身為會議主席的民進黨“立法院”經濟委員會召委邱議瑩都嘖嘖稱奇地說，不能漲價、不能撥補、又不能倒閉，這也很厲害。



台電2023年、2024年分別獲得“行政院”編列1499億元及1001億元的預算做現金增資，2023年又從特別預算獲得500億元的補貼，2024年再獲1000億元的補貼，台電近年獲得“行政院”4000億元的金援。



“立法院”經濟委員會5日邀請“經濟部長”郭智輝列席報告業務概況，並備質詢。



藍委楊瓊櫻質詢時問及，台電現在虧損3800億元，4月1日電價已經漲調，“立法院”也已通過9月電價凍漲。若台電繼續虧損，會不會以公務預算撥補台電，向“行政院”請求支援？