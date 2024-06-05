藍白修財劃法　許淑華：無關政治盼綠支持

國民黨南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月5日電（記者 方敬為）藍白委預計聯手提案《財政收支劃分法》（簡稱財劃法）修正，擬要求政府釋出15%稅收給地方縣市，綠營批評在野是政治目的“地方包圍中央”。國民黨南投縣長許淑華今天表示，多數縣市長都支持修正財劃法，這是藍綠白執政地方政府的共識，與政治無關，而是與縣市均衡發展、預算公平分配有關，呼籲綠營應支持修法，"中央"也要正視地方心聲。



許淑華5日出席“日月潭水上運動訓練中心”落成啟用典禮，針對在野黨推動財劃法修正相關議題受訪，作以上表示。



許淑華表示，財劃法修正是長期以來各地方政府的心聲，無論是國民黨還是民進黨或民眾黨執政的縣市首長，都希望透過修法，讓稅收能夠有更多比例用於地方，尤其是六都之外的縣市，呼聲格外強烈，賴清德過去擔任“行政院長”時也曾表示認同，這與政治無關，希望民進黨委員能夠支持修法。



許淑華指出，從台灣整體的財政劃分來看，六都就拿掉60%左右的預算，其他縣市只能夠平均分配統籌分配款，導致南投在整體的基礎建設或進行重點項目的發展開支時，就會比較辛苦，這也之所以無論哪個縣市、哪個政黨執政都不斷提出修正財劃法，若能夠調整地方稅收上繳"中央"的比例，縣市政府施政會更有利。



許淑華指出，過去因為縣市政府的意見不同，以及財政狀況和層級的差異，在財劃法的修正上無法達到共識，但這次非常難得，大部分縣市長都支持修法，據她瞭解，六都首長大部分都認同，其他縣市也有共識。若不修法，只會讓資源分配不均的問題更加嚴重，偏鄉縣市發展困難，從而導致人口流失外移，希望中央顧慮縣市均衡發展，財政劃分法確有修正之必要。