陸生來台有進展？台“教長”未正面答覆

鄭英耀5日上午在“教育部”與媒體茶敘。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月5日電（記者 張穎齊）陸生來台與否備受關注，台“教育部長”鄭英耀日前鬆口說最快明年7月陸生能來台，正積極溝通聯繫。鄭英耀5日再被問到此問題時態度轉為保守，由國際司代理司長廖高賢代為回答。廖高賢表示，已有窗口與陸方持續溝通聯繫，希望兩岸學子能正常交流，以利兩岸關係正常發展。



鄭英耀今日上午在“教育部”與媒體有約，與會的有政務次長張廖萬堅、葉丙成，常務次長林騰蛟、主秘林伯樵、體育署長鄭世忠、國教署長彭富源、國際司代理司長廖高賢、技職司長楊玉惠、高教司代理司長梁學政。鄭英耀展現誠意，茶敘過程長達1小時多，回答媒體提問。



中評社記者提問，賴清德520就職演說提及希望陸生來台，鄭英耀5月27日首度前往“立法院”教育及文化委員會報告，也鬆口最快明年7月陸生就能來台入學。而目前在台的大陸研修生僅剩2000名左右，恐面臨清零狀態。



鄭英耀對此議題態度則轉趨保守，笑說請廖高賢代為回答。



廖高賢回應，陸生來台將比照過去招生模式，由大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會（簡稱：陸聯會）與“教育部”的服務中心當窗口進行合作。“教育部”會透過陸聯會、由南台科大所負責的窗口進行溝通聯繫。



廖高賢說，在2019年招生後，陸委會、“衛生福利部”都推動各項友善陸生的環境措施。自2月1日開始正式將陸生納入健保，在招生名額上或是領取獎學金上都有鬆綁，希望陸方能正面、友善回應台灣所提出，希望重啟陸生來台就讀的需求。希望正視看待兩岸學子正常交流，以利兩岸正常關係發展。



鄭英耀會後補充說，不管各國或哪個地方的招生、培育人才，“教育部”都會很重視，“教育部”是個團隊合作，不會是單打獨鬥。