台灣國際扣件展登場　300家指標廠商參展

2024台灣國際扣件展5日起一連三天在高雄展覽館盛大展開，今年逾3百家指標廠商參與，攤位數近千個，規模較去年成長近二成。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月5日電（記者 蔣繼平）2024台灣國際扣件展5日起一連三天在高雄展覽館展開，逾3百家指標廠商參與，攤位數近千個，規模較去年成長近二成。台灣是國際重要扣件產業基地，高雄岡山、路竹一帶螺絲工廠星羅棋布，為舉世聞名的“螺絲窟”，海內外客戶也可就近訪廠，廠商卯足全力接待客戶，展場十分熱絡。



“台灣國際扣件展”6月5日至7日在高雄展覽館舉行，以“永續扣件，精準實踐”為主軸，是疫情之後台灣舉辦的最大規模國際扣件展覽，整體規模較去年成長20%。活動由“經濟部”國際貿易署主辦、外貿協會執行。



台灣是全球第三大扣件出口地，為了持續朝向電動車、航天、半導體、電子、醫療、能源等產業擴張，今年首推“高值化扣件主題館”與“綠色永續專區”，聚焦不同產業應用的螺絲扣件及綠色製造與永續發展等未來願景。



展覽期間舉辦“全球扣件產業論壇”，將深入討論碳權、碳交易等議題，協助業者產業升級優化。專題演講有：扣件產業如何數位轉型、扣件碳排與CBAM（歐盟碳邊境調整機制）現況應對分析、扣件產品高值化與智慧製造、台灣扣件永續實踐等主題。



台灣螺絲工業同業公會指出，台灣是全球第三大螺絲出口地，銷售全球120個國家，美國每10顆螺絲就有4顆來自台灣。公會理事長蔡圖晉指出，2022年台灣螺絲出口量多達166.5萬噸，為歷來第二高，出口值達新台幣2065億元。