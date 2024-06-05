藍委質疑台AI應用不進反退　吳誠文承諾改進

國科會主委吳誠文。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月5日電（記者 俞敦平）國民黨“立委”萬美玲在質詢“國科會主委”吳誠文時，揭露儘管世界科技巨頭風光的群聚台灣，參加COMPUTEX 2024，同時也接連宣布要在台灣增設研發中心，但是台灣的AI科技應用不升反降，尤其是公部門AI成熟度排名世界倒數第三。對此，吳誠文回應，“國科會”正努力在算力建置及人才培育方面，但坦承目前應用仍有距離，需循序漸進推進，也承諾會努力改善。



萬美玲首先提到輝達執行長黃仁勳來台的影響，強調他以及其他企業如超微等近日接連宣布在台灣將設立更多研發中心的重要性。她詢問吳誠文，是否認為這些活動能促進AI科技成果並惠及民生。吳誠文回應，表示“國科會”正努力在算力建置及人才培育上作出貢獻，但坦言目前AI應用仍有距離，需要循序漸進推進。



萬美玲接著引用20232“年國家數位發展研究報告”指出，台灣在智慧居家服務的採用率上不升反降，舉例智慧家電從2020年的15%下降至2023年的11%，智慧照護也從14%降至13%。她質疑AI科技應用不進反退的原因，並指出“國科會”2022年調查顯示公部門AI成熟度僅3.3，世界上排名倒數第三，反映出公部門未能跟上AI發展步伐。



對此，吳誠文解釋，公部門預算沉重，希望在未來增加投入，推動政府AI化，並開啟新方案協助。萬美玲表示理解，但要求吳誠文會後提供詳細報告，特別針對AI科技應用比例下降及公部門狀況做出回應。