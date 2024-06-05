綠再轟花東三法錢坑　柯建銘：韓國瑜撤案？

對於傅崐萁力推花東三法，藍營內部有歧見，柯建銘嗆不要再演戲，除非韓國瑜撤案。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁力推花東三法，由於國民黨內有雜音已暫緩。民進黨“立法院”團總召柯建銘今天表示，我們拭目以待，國民黨的說法僅供參考，直接撤案才是釜底抽薪，不要放煙霧彈，三個都應該要停下來，請問“立法院長”韓國瑜領銜，副院長江啟臣也參與連署，要不要撤案？不要騙台灣人民。



他也說，相信未來錢坑法案非常多，民進黨團按照程序處理，該“釋憲”一定會提“釋憲”。



花東三法包括：《環島高速鐵路建設特別條例草案》、《花東快速公路建設特別條例草案》、《國道6號東延花蓮建設特別條例草案》。



柯建銘指出，國民黨跟民眾黨聯合提案花東三大條例，原本已經排案準備表決，最後還沒有處理；傅崐萁跟民眾黨“立委”張啟楷稱不花政府的錢，不舉債、不編特別預算，不會債留子孫，但要用特別條例方式要求行政部門編預算，這不是特別預算是什麼？提特別預算叫政府要編列當然違憲。



柯建銘批評，民眾黨團總召黃國昌非常正經說不贊成特別預算，明明領銜提案，還在講謊話，想要用特別條例去強押政府去做，這是毀憲亂政。



對於有國民黨“立委”建議花東三條例拆開處理，柯建銘說，“不要演戲”，每個法案都違憲，難道拆開處理就不違憲嗎？這是什麼邏輯，用特別條例叫政府編特別預算，違反權力分立原則，非常懷疑國民黨內部民主的能量。