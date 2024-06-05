輝達新研發中心選址何處？吳誠文：尊重輝達

吳誠文接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月5日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”葉元之在“立法院”質詢台“國科會主委”吳誠文，關於輝達（NVIDIA）在台灣新設立研發中心選址的情況。吳誠文表示，“國科會”與輝達在台灣的總經理進行過交流，雙方有討論輝達在台的研發中心擴大和捐贈計算資源等事宜。輝達計劃在台設立第二座研發中心，目前九個縣市，包括新北市、新竹和高雄，正在爭取。吳誠文強調，“國科會”會尊重輝達的選擇，並支持各縣市根據其產業特色進行均衡發展。



“國科會主委”吳誠文和“數發部”次長葉寧5日應“立法院”教育與文化委員會邀請就“人工智慧（AI）推動現況與未來方向”進行專題報告，並備質詢。



葉元之首先關心“國科會”是否與輝達創辦人黃仁勳有接觸。吳誠文回應，雖然他本人沒有直接與黃仁勳接觸，但“國科會”透過輝達在台灣的總經理進行了相關的討論。討論的內容主要集中在輝達在台灣的投資及未來發展計劃，包括研發中心的擴大及可能捐贈計算資源以協助台灣學術研究。



關於輝達在台灣的具體投資數額，吳誠文表示，目前研發中心的投資預計超過新台幣243億元。其他投資尚在規劃中，因為技術發展迅速，輝達正在評估捐贈設備的規格及適當的時間點，預計可能在明年確定，並且正在考慮幾個適合的地點。