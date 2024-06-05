鄭英耀挺108課綱　盼老師激發興趣

台教長鄭英耀在回應媒體提問時，不斷提及輝達執行長黃仁勳，還拿出輝達投資台灣的手板。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月5日電（記者 張穎齊）108課綱去中化議題沸沸揚揚，台“教育部長”鄭英耀5日表示，學生學習的效果，關鍵的重點是在於老師如何去激發，而對於108課綱，是經過學者專家討論過，一定有他們的課程邏輯與哲學思考，相信都是與時俱進的。



鄭英耀今日上午在“教育部”與媒體有約，與會的有“政務次長”葉丙成、張廖萬堅、“常務次長”林騰蛟、主秘林伯樵、“體育署長”鄭世忠、“國教署長”彭富源、“國際司代理司長”廖高賢、“技職司長”楊玉惠、“高教司代理司長”梁學政。鄭英耀也展現誠意，茶敘過程長達1小時多，回答媒體提問。



中評社記者提問，日前108課綱去中化引發熱議，北一女教師區桂枝、嘉義大學教授應用歷史系主任吳昆財等人5月30日在“立法院”教育及文化委員會“高級中等教育法暨108課綱實施檢討”公聽會上，認為是圖謀達成政治目的，請問看法，以及後續是否持續推動？



鄭英耀回應，關於課綱去中化的問題，“教育部”對未來人才培育與想像都很清楚，學習一定要靠老師來引發興趣，來讓文學底蘊累積、自我厚實，更重要是國文老師要怎樣去引發學生對文本興趣，他相信才是一個重點，而不是一定要讀多少篇。



鄭英耀說，線上第一線的所有教育工作者都非常清楚，若無法激發學生興趣，可能對該科目大概就不投入很長時間，“教育部”也很清楚。另外也會因老師的成長環境因素，影響生涯發展，老師其實是在關鍵時刻扮演角色，要讓學生對那個學科產生興趣。

