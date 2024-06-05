陳永康：台戰時若未在48小時內復電會崩盤

藍委陳永康。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫“國政基金會”今天召開“諾曼地登陸80周年省思‘國家安全’”記者會。退役海軍上將、智庫“國家安全”組召集人、“立委”陳永康在會中指出，中國大陸對台有四種手法同步，包括威懾武嚇、磁吸利誘、美中角力競合施壓、國際孤立等。軍演只是其中的一個小環節，台灣不能只以軍演來判斷大陸武力攻台的施壓方法。



陳永康示警，如果未來大陸發起攻台作戰後，台灣必須在24或48小時之內恢復電網、能源、醫療體系、糧食、血漿、路上交通、海上交通、電力供應。如果無法恢復，整體的社會堅韌性就會出現崩盤，屆時再問台軍能打幾天，還有多大的戰力就沒什麼意義，因為社會早就已經崩盤。



這場記者會由陳永康主持，包括國民黨主席朱立倫、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、美國國務院國家安全研究訪問學人洪榮一、國際法學會理事宋燕輝和海軍備役少將夏光亞等人出席，目的是從諾曼地登陸事件反思台海安全戰略問題。



陳永康在會中談到中國大陸日前對台展開的聯合利劍2024A軍演。他說，事實上大陸軍方的艦艇衹有就定位，沒有實彈演習，也沒有對台干擾，加上演習期間國際民航的航線也未受影響，證明這個軍演只是對台威懾武嚇的心理戰。同時大陸軍方也能演練其通訊作戰。



陳永康說，所以大陸這次是用兵力對外宣示，一個威懾恐嚇的手段，但並不是一個攻台的計劃行動，也就是點的行動，並沒有變成一個面的控制。就是要利用灰色地帶、秀肌肉給台灣看，製造無限的壓力。



陳永康強調，大陸很多的做法並不是全要用軍事手段，而是“耗你的士氣，麻痹你的人心，消耗你的料配線，降低你的妥善率”。但實際只要用能源、用經濟手段來切斷台灣，就會製造很多困擾。



因此談戰略安全，陳永康說，包括能源、海纜，電網、醫療，通訊和網絡安全等等都須包括在內，能確保再向外擴充，而不是直接去談美方介入代表什麼動作等等，都是比較狹義的。