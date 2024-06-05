陳菊挺三權分立　柯建銘：廢考監不是最優先

柯建銘認為廢除“考試院”、“監察院”不是最優先議題。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）“國會”改革法案通過後，“立法院”擁有調查權，廢除“監察院”、“考試院”成為熱議話題。“監察院長”陳菊今天受訪時表示，對於三權分立的理想從未改變，只要“立法院”透過“修憲”程序廢除“監察院”，全力支持。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今日回應表示，憲政體制下每個人都要遵守，但是憲政改造是另一個題目，不要混在一起，現在也沒有這個題目，這不是最優先。



民眾黨將廢除“考試院”、“監察院”當成2024大選政見，“國會”改革法案三讀後，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、民眾黨總召黃國昌再喊出廢“監察院”，並預告將提“修憲”案，而民進黨也有30名“立委”提出連署“廢除考監”“修憲”案，民眾黨主席柯文哲2日表示，民眾黨支持三權分立，只要符合其目標，都會去支持。但國民黨卻出現意見不同調，表示堅持五權分立，“不會奉陪”，黨主席朱立倫則提出在不動“憲法”下砍、凍“考試院”、“監察院”預算。



民進黨“立法院”團書記長莊瑞雄表示，目前憲政設計還沒變動前，大法官解釋“憲法”一定按照憲政設計的制度跟方向，比如：“總統”不提名“監察委員”，這是“違憲”；“總統”提名後，“立法院”不對人選做可否決定，這也是“違憲”，大法官講得很清楚。



對於陳菊說法，莊瑞雄則指出，若真的要廢除“監察院”當然要社會共識，民進黨一直認為要廢考監，手段衹有一個就是“修憲”。



柯建銘表示，大法官為什麼會這樣解釋，因為陳水扁執政時期，國民黨程序委員會擋案，將近4年“監察院”沒有委員，荒謬！所以大法官做這樣的解釋，憲政體制下每個人都要遵守。當然憲政改造是另一個題目，不要混在一起，現在也沒有這個題目，這不是最優先。